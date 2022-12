(Di venerdì 2 dicembre 2022) Una sinergia tra due marchi di eccellenza. Unaesclusiva per mostrare il meglio della sartoria italiana in una boutique di classe. L’ieri daincon. Lo storico multimarca, nato a, e ormai sbarcato in vari comuni della Campania, ieri ha visto la presenza di manager e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Teleclubitalia.it

La beneficenza è di scena a 'La Lanterna' didove, martedì 15 novembre alle ore 20.00, con il coordinamento dello chef Nicola Di ... A contribuire per la realizzazione dellasono stati ...E' quanto hanno scoperto i carabinieri a(Napoli). Arrestati Luigi De Rosa , 42enne del ... Durante lai carabinieri hanno anche denunciato per contraffazione e alterazione o uso di ... Villaricca, serata evento da D’Aniello in collaborazione con Brunello Cucinelli Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...Napoli, 22 Novembre - Il 5 Dicembre ore 18:30 a La Lanterna, Villaricca (Napoli) si terrà la Prima Edizione del Napoli Cinema Festival “Napoli Capitale del ...