“Qua è uno schifo | io stop” GF Vip 7 | Patrizia Rossetti non ci sta più | tutti avvisati nella casa

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ancora problemi al GF Vip 7 confuribonda. L’ultima scoperta della concorrente le ha fatto perdere le staffe, infatti mentre si trovava insieme a Wilma Goich è esplosa di rabbia perché ormai stanca di dover fare i conti con una situazione che non cambia ormai da moltissimo tempo. Le sue parole sono state chiarissime e non è da escludere che nelle prossime ore possano esserci ulteriori confronti, se non proprio scontri, con altri gieffini resisi protagonisti di gesti poco piacevoli. L’atmosfera al GF Vip 7 è infuocata eè andata fuori di sé, parlandone con la compagna di avventura. Ma lei si era già innervosita non poco anche nelle ore precedenti, in questo caso con la Goich: “Wilma lascia perdere! Ti dico lascia perdere e smettila. Chi si imbuca mi dici? Io non ti dico più nulla ...