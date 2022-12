Le fidanzate più sexy dei calciatori della Juventus? Resterete senza fiato

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Andiamo a scoprire quali possono essere lepiùdei giocatori; si tratta di donna veramente affascinanti. La, dopo le dimissioni dell’intero CDA bianconero, attende il ritorno in campo con la speranza di riuscire a raggiungere i vari obiettivi come lo scudetto (la rimonta al Napoli non sembra essere tramontata) e il voler arrivare in fondo nelle coppe. In attesa che i bianconeri scendano nuovamente sul terreno di gioco, andiamo a vedere lepiùdei giocatori a disposizione di Allegri. InstagramIniziamo da Michela Persico, compagna di Rugani; il centralenon sta vivendo una stagione indimenticabile. Impiegato, fino a questo momento, con il contagocce spera che la ...