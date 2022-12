Inter | la strategia per arrivare ad Alcaraz

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Facundo Colidio continua a far bene con il Tigre in Argentina. L'attaccante, in prestito dall', sta sorprendendo a suon di gol...

Inter News 24

Le ripercussioni e le ipotesi, le possibilità nei prossimi mesi, ladel nuovo corso sono ... che ad esempio Milan enon forniscono. Se togli il titolo dal mercato puoi rilanciare in ...Beppe Marotta©LaPresseL'amministratore delegato dell'è il miglior dirigente italiano da ... Ladi John Elkann per il futuro, intanto, inizia a prendere forma: priorità alla difesa da ... Inter, ecco la strategia per prendere Baldanzi Ripresa degli allenamenti in casa Inter, nel mirino c’è la sfida di campionato col ... E chi pensava di cavarsela con la gabbia su Brozo, dovrà cambiare strategia”, si legge.La Juventus starebbe valutando una strategia per acquistare un calciatore che milita in un club di Serie A e piace pure all'Inter di Inzaghi ...