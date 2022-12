Incapaci totali Cacciari da godere | chi sono i due becchini del Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Addio Partito democratico. Suona così la profezia di Massimoche sulle sorti dei dem non ha dubbi: "Se continuano a operare in questo modo e a mettere il nome del segretario davanti ai contenuti e a un congresso vero e aperto si dimostrano totalmente. Pace all'anima loro". Il filosofo boccia sia Stefano Bonaccini che Elly Schlein: "Questo dibattito - liquida ad Affaritaliani.it - non ha alcun senso e non mi sento vicino a nessuno dei due.del tutto indifferente". Anzi, l'ex sindaco di Venezia non esclude che il Pd segua le orme del Partito Socialista francese arrivando al 2-3 per cento. L'unica soluzione è quella di cambiare rotta, perché "da un lato il Terzo Polo può crescere prendendo un po' da ex berlusconiani e un po' da certe fasce e certi settori della borghesia pseudo illuminata del Pd, dall'altra ...