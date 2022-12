Droga | mandato di cattura ed espulsione | lo spacciatore Mammut finisce in manette

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Bergamo. Si faceva chiamareed era uno degli spacciatori più influenti della zona tra la Malpensata e Boccaleone. Giovedì sera è stato arrestato dalla polizia locale di Bergamo e, dopo il processo per direttissima di venerdì mattina, è stato portato nel carcere di via Gleno. Gli agenti erano di pattuglia con l’unità cinofila, quando hanno notato un nordafricano in atteggiamento sospetto nel quartiere della Malpensata. Lo hanno fermato e l’uomo ha iniziato a dare in escandescenze, strattonandoli e spintonandoli. Poi si è divincolato, ha oltrepassato un muretto nella zona dell’ex gasometro ed è scappato lungo i binari morti. I due agenti lo hanno rincorso ed hanno chiamato i rinforzi: quandoha saltato il ponticello in via San Giovanni Bosco per ritornare sulla strada, ha trovato altre due pattuglie ad attenderlo. L’uomo è stato fermato e ...