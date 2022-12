Urlano fuori dalla Casa | Antonino Spinalbese e Daniele si confrontano

AnconaToday

Rimango quindi favorevolmente colpita dalla situazione/ dentro la Mostra e mi addentro alla ... Ritrae un gruppo di ragazzi in strada, molto arrabbiati, che gesticolano edil loro dolore e ...Gli uomini mostrano i pugni e il segno della gola tagliata, le donne, sputano e graffiano. ... Tanto quelle vanno sempre. La gente non ha più fiducia nelle istituzioni e nemmeno io. Ma non ... Le urla spaventano un passante, arriva la polizia: giovane fuori di sé. Minacce agli agenti e droga in casa Le prime urla, i residenti, hanno iniziato a sentirle attorno alle ... La polizia locale passa, loro si nascondono, e poi sono di nuovo fuori, in strada, tutto il giorno a incontrare persone e ...Questa sera 29 novembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 l'ultima puntata stagionale di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da M ...