Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Suicon l’non si, la Russia non li ripristinerà come erano prima del conflitto in. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergeinel corso di una conferenza stampa. “E’ chiaro che se, e quando, a un certo punto i nostri vicini occidentali e gli ex partner improvvisamente si interesseranno a ripristinare in qualche modo il lavoro congiunto sulla sicurezza europea, da parte nostra non ci sarà alcun ripristino. Perché il ripristino significa quello che era prima. Ma questo non è possibile”, ha dettocitato dalla Ria Novosti. “Quando e se l’si renderà conto che è meglio coesistere sulla base di alcuni fondamenti reciprocamente concordati, ascolteremo ciò che ...