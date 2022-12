(Di giovedì 1 dicembre 2022)inlaavvenuta nel corso della gara-2 del Gran Premio d’. Il nordirlandese èin convalescenzaaver terminato anticipatamente la propria carriera in seguito ad un contatto in curva 2 con lo spagnolo Xavi Vierge. L’ex alfiere di BMW si è fratturato un’anca, una situazione che continua a limitare l’ex centauro. Pippa, moglie di 36enne britannico, ha comunicato con una storia su Instagram: “Abbiamo festeggiato un po’ troppo presto.è di nuovo in. Sta bene e nel miglior luogo possibile. Lo terranno per qualche giorno per monitorarlo. Vi terremo aggiornati appena avremo novità. Grazie per i vostri ...

OA Sport

L'ex alfiere di BMW ha concluso con la speranza di recuperare nel breve termine: "Adesso l'unica cosa che conta è recuperare al meglio, con la consapevolezza che potrò tornare in forma. Grazie a tutti ...Ha pensato prima " giustamente - alla sua saluteLaverty, per poi prendere in mano il cellulare " dalla sua stanza di ospedale in Australia " e ragguagliare amici, tifosi ed addetti ai lavori circa le sue condizioni fisiche, dopo il brutto ... Superbike, Eugene Laverty ancora in ospedale dopo la caduta in Australia L'inglese Bradley Ray è stato ingaggiato da Yamaha Motoxracing. Il vincitore del BSB 2022 entra a far parte della squadra italiana con la quale disputerà le gare europee. Il suo obiettivo è di prosegu ...Eugene Laverty è tornato in ospedale per ulteriori accertamenti dopo aver rassicurato tutti sulle sue condizioni fisiche a seguito della frattura all’anca rimediata nell’incidente di Gara 2 a Phillip ...