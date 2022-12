Qatar 2022 | Laporte | «La Spagna è forte»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Aymeric, difensore spagnolo, ha parlato in vista dell’ultim match dei gironi della Roja: le sue dichiarazioni Laè a un punto dalla certezza del passaggio agli ottavi e deve ottenerlo oggi contro il Giappone. Aymericha parlato a La Gazzetta dello Sport delle prospettive della Roja ae di come non sopporti certe cose.– «Il nostro calcio è un esempio per tante nazionali. Giochiamo molto bene, abbiamo calciatori spettacolari, muoviamo la palla da un lato all’altro del campo con precisione e rapidità. Contro la Germania, che il Mondiale l’ha vinto 4 volte, abbiamo dimostrato di poter tener palla con autorità e trovare linee di passaggio. Credo che fin qui il Mondiale per noi stia andando davvero bene».LA CRITICA – «Spesso ciò che fai in campo ...

Del domani non v'è certezza, soprattutto al Psg. Anche a Mondiale in corso, i tifosi del Psg non possono stare tranquilli. Mbappé e Messi infatti brillano inma non offrono garanzie sul futuro. Ad ammetterlo pure il d.s. del club dell'emiro, Luis Campos, che non mette la mano sul fuoco sulle prospettive del francese. Mentre con l'argentino, che ha il ...I videogiochi in uscita su Nintendo Switch a dicembreSi parte con il noto card game con ... orari, mezzi fermi e settori coinvolti Tutte le ombre sui Mondiali delElon Musk è diventato il ...Resta tutto da definire il futuro di Sasa Lukic; il centrocampista serbo del Torino infatti non ha ancora rinnovato il contratto con il club granata ed ha fatto capire di valutare un futuro, ...Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus focalizza l'attenzione sui giocatori bianconeri impegnati oggi nelle gare mondiali in Qatar: " QATAR 2022 | OGGI IN CAMPO ...