Qatar 2022 | il Belgio spreca troppo ed è fuori dal mondiale | con la Croazia è solo 0-0

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Al-Rayyan, 1 dic. - (Adnkronos) - Costretto a vincere per accedere agli ottavi, ilnon va oltre allo 0-0 con la, alla quale il pari basta per qualificarsi come seconda alle spalle del Marocco nel gruppo F. Mertensun paio di occasioni nel primo tempo, nella ripresa entra Lukaku che colpisce un palo clamoroso e fallisce altre due occasioni enormi nel finale, mentre Courtois salva i suoi su Brozovic e Modric. I 'diavoli rossi' chiudono il lorocon una sola vittoria e appena un gol fatto. Avvio forte dellache preme, pressa e costruisce il primo tiro (con Perisic) dopo appena otto secondi. Attutito l'impatto complicato, emergono i belgi: appena prima del quarto d'ora Mertens si divora un'occasione importante, tira alto davanti a Livakovic. Momento di potenziale ...

Grande delusione per il Belgio di Martinez, che viene eliminato dal Mondiale in Qatar già nella fase a gironi: dopo una vittoria contro il Canada e la sconfitta contro il Marocco ...Roma, 1 dic. (askanews) - Stephanie Frappart è la prima donna selezionata per arbitrare un match ai Mondiali maschili di calcio in Qatar, quello di Germania-Costarica (Gruppo E) in programma giovedì.