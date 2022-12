Papà di 3 figli muore dopo essersi tuffato in acqua per salvare due bambini dalla corrente – riposa in pace

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 1 dicembre 2022) A tutti noi piace pensare di riuscire ad incanalare il nostro coraggio interno e agire in modo eroico, se mai dovessimo ritrovarci in una situazione che richiede di essere coraggiosi. Ma nessuno di noi sa come reagirebbe se dovesse davvero trovarsi in una situazione simile. Almeno finché non succede realmente. Tuttavia, una delle cose che è davvero certa è che Pete Rosengren,di 3di Batavia, in Illinois, è un eroe. L’anno scorso il quarantaduenne si è sacrificato perla vita di dueche decisamente oggi non sarebbero più qui, se non fosse per lui. L’articolo prosegue sotto la foto. Former Daily Herald executive Pete Rosengren was posthumously awarded a @Carnegie Hero Medal for saving the life a child in Florida last year. https://t.co/zLgZDftNsj via @dailyherald— Carnegie Hero ...