Morto a Firenze l’editore Giampiero Pagnini

(Di giovedì 1 dicembre 2022)a 77 anni a, nel 1986 aveva fondato laEditore che vanta un catalogo di oltre 600 titoli. Esprime cordoglio il sindaco di Bagno a Ripoli (), Francesco Casini. “, per tanti anni nostro concittadino, era un caro amico, oltre che una delle persone più attive e partecipi della nostra comunità – sottolinea in una nota -, apprezzato e benvoluto da tutti per la sua grande intelligenza, preparazione e pacatezza”. I funerali si svolgeranno domani mattina, alle 10, nella chiesa di San Pietro a Varlungo a. “Con la sua casa editrice, che lo ha unito con impegno comune all’adorata figlia Sara – aggiunge Casini -, ha contribuito ad arricchire il panorama culturale del nostro ...

Morto a 77 anni a Firenze l'editore Giampiero Pagnini, nel 1986 aveva fondato la Pagnini Editore che vanta un catalogo di oltre 600 titoli. Esprime cordoglio il sindaco di Bagno a Ripoli (Firenze), Fr ...