“Mi diverto se la Lega crolla” Roncone ossessionato da Salvini

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Qual è il gioco politico di Carlo Calenda? La domanda è rivolta da Myrta Merlino, conduttrice de L'Aria che Tira su La7, a Fabrizio, giornalista del Corriere della Sera ospite della puntata del 1 dicembre del talk show. “L'incontro - spiega- va letto su due piani. Quella di Calenda è stata una furbata, sta su tutti i giornali, so' 48 ore che in Italia non si parla di questo suo incontro con Meloni. Calenda è riuscito nel suo intento, la politica si fa anche così del resto, non possiamo stupirci. È un modo di fare politica che funziona dal punto di vista di Calenda e Matteo Renzi, la loro piccola micro-coalizione guadagna consensi, stanno crescendo e sono importanti. La Meloni, fingendo di fare quella che accoglie, in realtà dà un messaggio e manda un pizzino politico a Forza Italia, che ieri erano furibondi. Ma manda secondo me un ...