LIVE Spagna-Giappone 1-2 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | assedio della nazionale spagnola

(Di giovedì 1 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COSTA RICA-GERMANIA DALLE 20.00 PAGELLE84? Ito non riesce a ripartire in contropiede. 82? Tomiyasu di testa non impegna Simon. 80? Niente più punte per il, due linee da cinque in campo. 78?che non riesce più a ripartire. 76? Pressingin questo momento. 74?che reagisce, possesso palla continuo ora. 72? Asano in scivolata colpisce male il pallone, sfiorata la terza rete. 70? Fuori Gavi e Balde, dentro J.Alba e Fati nella. 68? Fuori Kamada, dentro Tomiyasu nel. 66? Si preparano altri cambi per la. 64? ...

Laha comunque la certezza del pass per gli ottavi anche con un pareggio, che però non dà tranquillità al Giappone. Non esistono precedenti ai Mondiali tra le due nazionali: l'unica sfida ...Al Khalifa International Stadium il match valido per la terza giornata dei Mondiali tra Giappone e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Khalifa International Stadium va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale in Qatar tra Giappone e ...Al Khalifa International Stadium si affrontano Giappone e Spagna per l'ultima giornata del gruppo E: agli iberici basta un pari. Dopo 12 minuti sblocca Morata di testa, mentre i nipponici non riescono ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COSTA RICA-GERMANIA DALLE 20.00 PAGELLE SPAGNA-GIAPPONE 37' Spagna che… Leggi ...