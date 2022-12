LIVE Biathlon | Staffetta uomini Kontiolahti 2022 in DIRETTA | Norvegia e Francia favorite | l’Italia ci prova

(Di giovedì 1 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 13.35 10.55: Tra le outsider di lusso la Germania, la Svizzera con la rivelazione Hartweg e gli azzurri che, dovessero trovare un buon feeling con il poligono, potrebbero dire la loro per la top5. 10.52: Le grandidi oggi sono lacon Christiansen, Laegreid, T. Boe e J. Boe a caccia del primo podio stagionale, lacon Perrot, Fabrien Claude, Jacquelin e Fillon Maillet e la Svezia con Femling, Nelin, il vincitore dell’individuale Ponsiluoma e Samuelsson. 10.49: I protagonisti saranno dunque Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer, David Zingerle (al debutto assoluto in Coppa del Mondo) e Daniele Cappellari. 10.46: ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTAdella staffetta maschile, sulla distanza del 4 7.5 km, in programma a Kontiolahti in Finlandia, seconda gara della prima tappa di Coppa del Mondo 2022 - 2023 . Kontiolahti ha l'onore di ...La diretta testuale della staffetta femminile di Kontiolahti 2022, prima tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon ...Beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti finden heute die ersten Staffeln der Herren und Frauen der neuen Saison statt. Wie Ihr die beiden Rennen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könn ...