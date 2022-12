La verità è che c' è ancora molto da capire sull' organo più grande del nostro corpo E la skincare è in continua ricerca

Leggi su iodonna

In ambitoc'è chi parte dall'idea che la pelle sia un concentrato di batteri. Sorprendente, no? Secondo alcuni scienziati sarebbero addirittura dieci volte le cellule umane, 100 contro 10 trilioni, secondo altri invece il rapporto sarebbe sostanzialmente alla pari. Un dato però trova tutti d 'accordo: fino a due milioni per centimetro quadrato, di un migliaio di specie diverse, sono presenti nella pelle, che con l'intestino è l'più affollato. Non stupisce dunque che questo ecosistema continui a essere studiato.