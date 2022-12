Ischia | trovati altri due corpi | salgono a 10 le vittime accertate della frana

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Sono statiduedelleche ha sabato ha travolto Casamicciola, sull’isola di. Il bilanciotragedia sale così a 10, tra cui due bambini, il fratello adolescente e un neonato, mentre due dispersi mancano ancora all’appello. I duesono statinella zona di via Celario, la strada in cui si è riversata la massa di fango massi e detriti staccatisi dal monte Epomeo all’alba di sabato. Finora è stato possibile estrarre dalla morsa del fango un solo cadavere, che potrebbe essere di Gianluca Monti, padre di tre ragazzi recuperati nelle scorse ore. L’altro corpo è stato localizzato ma ancora non è stato estratto. ...