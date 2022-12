Gf Vip | Retroscena Scottanti su Giaele e Briatore… Ecco La Verità!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Spuntano nuovisulla presunta liason traDe Donà e Flavio Briatore. Lui ha persino detto di non conoscerla, ma pare che la verità sia un’altra. Intanto si parla dianche per il rapporto ‘speciale’ della gieffina con Taylor Mega.tutti gli aggiornamenti.e Briatore hanno avuto un flirt? pare proprio di sìDe Donà ha incuriosito parecchio il pubblico del Gf Vip per la sua concezione libera dell’amore. La gieffina ha un matrimonio per così dire ‘aperto’, con il marito Bradford. Sembra che ognuno sia libero di frequentare altre persone. Si vocifera che in un recente passato,abbia avuto a che fare con Flavio Briatore. Ci sono pure degli scatti che dimostrerebbero la loro vicinanza. Scatti che a detta dell’imprenditore, non ...