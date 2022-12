Finn Balor sull’esperienza del Judgment Day | “Se la gente non lo sta apprezzando | non mi interessa…”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Pur essendo di recente costituzione, ilDay ha già subito notevoli metamorfosi. Nata all’indomani di Wrestlemania 38, la stable più “dark” della WWE era costituita da Damien Priest ed Edge, ai quali poi si è aggiunta anche Rhea Ripley. Inizialmente sembrava che la Rated “R” Superstar volesse creare la propria versione dei Ministry of Darkness, per cui il destino delDay pareva inestricabilmente legato a quello del suo fondatore e capo Edge. Ciò fino a quando nella fazione non si è inserito di prepotenzache, di comune accordo con gli altri due, ha deciso di estromettere brutalmente proprio l’Hall of Famer dal gruppo, proclamandosi unico capo. Ora c’è stato un ulteriore innesto, quello di Dominik Mysterio, che ha tradito il padre Rey per allearsi con il...