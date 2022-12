Donna di 40 anni trovata morta in casa | uccisa a colpi di arma da fuoco

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Un altro probabile caso di femminicidio , stavolta in Sicilia, in provincia di Catania . Unaquarantenne straniera è statacondidanella sua abitazione in una zona ...

Scooter contro un albero, morta unaa Roma: il tragico incidente nella notte Secondo una prima ricostruzione un'auto con un anziano di 83alla guida ha erroneamente imboccato la ...Un altro probabile caso di femminicidio , stavolta in Sicilia, in provincia di Catania . Unaquarantenne straniera è stata uccisa con colpi di arma da fuoco nella sua abitazione in una zona agricola di Paternò, nel Catanese: sul posto per le indagini sono presenti carabinieri della ...1' di lettura Senigallia 01/12/2022 - Venerdì 2 dicembre al teatro Portone di Senigallia andrà in scena "Assolutamente donna", uno spettacolo di solidarietà tutto al femminile... Il progetto nasce dal ...Una prof di una scuola di Monza è stata condannata a restituire 20 anni di stipendi: avrebbe insegnato tutto questo tempo senza avere una laurea ...