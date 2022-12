Bonus part-time | ultime ore per inoltrare la domanda

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il 30 novembre scade il termine perlaper ila favore dei lavoratoriSono settimane intense per l’Inps e positive per diversi cittadini. Infatti, l’ente di previdenza è alle prese con una serie di pagamenti oltre quelli ordinari che riguardano pensioni, reddito di cittadinanza, assegno unico e Naspi. Infatti, in L'articolo proviene da Consumatore.com.

...simili (come per esempio il contributo all'affitto erogato dai municipi di appartenenza o il...di spesa dell'ateneo di 445.000 euro e permetterà ai vincitori e alle vincitrici di lavorare- ...Sono quindi compresi anche gli apprendisti, i lavoratori- time, i lavoratori assunti a tempo ...carburante dipendenti 2022, come richiederlo. L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/...Il Bonus carburante per i dipendenti è una misura stanziata dal Governo contro il caro benzina: ecco come richiederlo, quando arriva e a chi spetta.Tra le altre 4 ore annue per necessità di cure e assistenza veterinaria per i propri animali domestici e la riconferma dell'accesso al part-time fino al compimento del terzo anno di vita del figlio.