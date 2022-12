Attimi di paura a Roma | principio d’incendio sul bus ATAC | era in servizio da 18 anni

(Di giovedì 1 dicembre 2022)dinella notte appena trascorsa adove un busè stato interessato da unsprigionatosi dal vano motore. Il mezzo stava rientrando nella rimessa quando si è verificato l’inconveniente e pertanto a bordo non c’erano passeggeri. Illeso comunque anche il conducente. Era indal 2004 Il tutto è successo intorno all’1.30 di questa notte. L’autobus stava percorreva via Monti di Pietralata in direzione della rimessa, senza passeggeri a bordo, quando, come detto, si è sviluppato ildal vano motore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessuna conseguenza per le persone. Il mezzo era inda 18e faceva parte del lotto ...

l'Adige

PESARO -di terrore questa mattina nelle colline intorno a Gradara, in provincia di Pesaro Urbino, ... Svetlana, è riuscita a prendere in mano un badile e a scacciare i lupi ma laè stata ...Glidial centro commerciale vissuti questa mattina, come detto, fanno il paio con quanto avvenuto soltanto otto mesi e mezzo fa quando fu presa di mira la stessa attività commerciale. Attimi di paura a Moena per il rogo di un'auto in galleria, nessun ferito Il maltempo che da questa notte ha colpito la Calabria Ionica sembra non voler cessare. La bomba d'acqua che ha colpito Cosenza si è abbattuta anche su Crotone dove sono caduti oltre 45 mm di pioggia.Paura in pieno centro a Giugliano. Una rapina è stata messa a segno questa sera in un bar tabaccheria di via Aniello Palumbo. Intorno alle 19 due malviventi hanno fatto ...