Anzio | tragico incidente | cosa è successo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ennesimosulle strade della Capitale. Due giovani donne, entrambe di 20 anni, hanno perso la vita questa notte ad, Comune del litorale a sud di Roma. Il sinistro si è verificato in orario notturno in via della Pineta. Le due ragazze, per cause ancora da determinare, avrebbero perso il controllo del’auto e si sono schiantate contro un albero. Per loro non c’è stato nulla da fare, il decesso è avvenuto sul colpo. Sul posto mi vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

