Al Teatro Cilea Elio reinterpreta Enzo Jannacci nello spettacolo “Ci vuole orecchio”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Va in scena al“Ci”, con protagonista, che canta, recita e. Venerdi 2 dicembre, e in replica sabato 3 e domenica 4 dicembre (inizio ore 21, biglietti platea € 31+d.p. e galleria € 27+d.p. – prevendite a questo link) va in scena “Ci”, un viaggio

...su Via Famagosta (dalChiabrera) su entrambe le direzioni; Corso Italia tratto da Via Dei Vegerio a Via Pertinace - unidirezionale; Via Nizza/Corso Vittorio Veneto a levante di Viasu ...Lunedì 5 dicembre dalle ore 9,30 presso ilComunale Francescosi terrà un importante incontro in materia di educazione stradale e civica. Il momento formativo, organizzato dagli assessorati alla Polizia Locale ed all'istruzione, ...Con un lungo viaggio musicale ELIO reinterpreta Enzo Jannacci. Al Teatro Cilea in scena lo spettacolo “Ci vuole orecchio”. Venerdi 2 dicembre , e in replica sabato 3 e domenica 4 dicembre (inizio ore ...Venerdi 2 dicembre, e in replica sabato 3 e domenica 4 dicembre, al teatro Cilea va in scena “Ci vuole orecchio”, un viaggio nel mondo musicale del cantante-chirurgo milanese Enzo Jannacci. Protagonis ...