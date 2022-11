Ucraina | Foti Fdi | ' maggioranza coesa e compatta al fianco Kiev'

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Anche oggi, con la mozione approvata in Aula, laha mostrato un segnale di forte coesione e solidarietà aldell'. Non possono esserci comportamenti ambigui nei confronti dell'aggressione russa. Fratelli d'Italia continua quindi, con estrema chiarezza, su questa linea adottata fin da quando era all'opposizione. In gioco c'è la credibilità della nostra Nazione". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso

La Voce del Patriota

... chiosa ancora Tommaso. Di certo aiuterà la dotazione da 400 milioni di euro per venire ...a riunirsi alle 9.30 per proseguire il confronto sulle mozioni sul conflitto tra Russia e. A ...Perché il rischio - la "sciagura", come ha detto il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso- è ...dicembre e poi c'è l'annunciato decreto sulla proroga dell'invio degli aiuti militari all', ... Ucraina, Foti (FdI): maggioranza coesa e compatta Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Anche oggi, con la mozione approvata in Aula, la maggioranza ha mostrato un segnale di forte coesione e solidarietà al fianco dell’Ucraina. Non possono esserci comportamen ...1' di lettura 29/11/2022 - "Sull'Ucraina faremo una mozione unitaria" POLITICA (Roma). "Domani faremo un'adozione unitaria del centrodestra sull'Ucraina e non ci saranno malumori, anche la Lega. Pront ...