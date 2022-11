Traffico Roma del 30-11-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione permangono code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare a seguito di un incidente avvenuto all’altezza dell’uscita di Tor Bella Monaca lo ricordiamo c’è stato un incidente nel quale passo coinvolto un mezzo pesante e che ha urtato il cavalcavia pertanto istituita l’uscita obbligatoria a Tor Bella Monaca per coloro che transitano sulla complanare aperta invece la corte di sorpasso per chi transita sulla corsia centrale del raccordo sono comunque possibili chiusure a intermittenza e per agevolare le operazioni di soccorso è chiuso da pochi minuti lo dico di Tor Bella Monaca sulla carreggiata interna sia in entrata che in uscita trafficata poi la carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Appia Ci sono rallentamenti auto in fila sul tratto Urbano della A24 tratto cervare la tangenziale verso il centro ...