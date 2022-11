Testa di Lepre e Aranova | nuovo asfalto e messa in sicurezza dei canali di scolo

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Fiumicino – Cantieri aperti nelle località a nord del territorio di Fiumicino. Adisono in atto lavori di riasfaltatura e di adeguamento infrastrutturale in via Pedroli. “Sono interventi resosi necessari – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia – dopo il prolungamento della condotta idrica eseguito alcuni anni fa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Acea Ato 2?. “Inoltre – prosegue Caroccia – lungo i 4 chilometri di strada, oltre gli adeguamenti strutturali, abbiamo previsto dei dissuasori di velocità in più punti del percorso, soprattutto nei tratti abitati dove nei mesi scorsi abbiamo provveduto ad installare degli impianti fotovoltaici di pubblica illuminazione che saranno posizionati nei prossimi mesi anche nelle zone del comprensorio”. Ad, invece, ...