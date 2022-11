Sanremo 2023 | Mina sarà tra i cantanti in gara? Rumors e verità !

Per la nuova edizione in programma tra febbraio e marzo, oltre al consueto programma, le principali novità consisteranno in: modalità ibrida a distanza/in presenza nella sede di; ...Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio( più info ) VENERDI' 2 DICEMBRE15.00 - 19.30 . Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio) 16.00 . Per l'...Canzone dopo canzone, concerto dopo concerto dieci anni sono passati davvero in fretta e nel 2023 gli Eugenio in Via di Gioia festeggiano i 10 anni di carriera. Eugenio Cesaro,Emanuele Via, Paolo Di G ...Interviene l'amministratore delegato della Sicrea Cantieri: «Amministrazione di Sanremo sorda di fronte a difficoltà oggettive e legittime richieste. Caso anomalo in Italia» ...