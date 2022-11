NBA 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate delle due Conference

(Di mercoledì 30 novembre 2022) E’ cominciata la stagione regolare NBA, partita ufficialmente nella notte italiana tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre con i big match tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, e Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Il canale di riferimento è Sky Sport NBA, ma sarà possibile seguire le partite anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Per chi non vuole perdersi proprio nulla, invece, il consiglio è di sottoscrivere l’abbonamento su NBA League Pass. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con le cronachepartite, gli approfondimenti, le news e le parole dei protagonisti. Tutto pronti per vivere un’altra stagione piena di emozioni? Di seguito. LA CLASSIFICA AGGIORNATADUE ...

BasketUniverso

...Doncic straripante conduce al successo Dallas nella notte italiana della regular - season dell'. ... mc/red 30 - Nov - 22 08:46 30 novembreIl Manager in passato ha lavorato direttamente per laed ha curato il marchio di importanti ... Leggi i commenti Rassegna stampa: tutte le notizie 30 novembreTutti in piedi per Luka Doncic.Sul parquet dell' American Airlines Center di Dallas, il fuoriclasse sloveno sale in cattedra e con ben 41 punti a referto non solo vince il mismatch contro Steph Curry ...Lo sloveno realizza 41 punti, vittorie anche per New York e Clippers NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Un Doncic straripante conduce al successo Dallas nella notte italiana della regular-season ...