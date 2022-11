Ischia | Iannone FdI a iNews24 | “Non ci si può meravigliare delle tragedie se non si prevengono”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ai microfoni di, il senatore Antonio, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania, interviene sulla tragedia che ha colpitonei giorni scorsi e sul problema dell’abusivismo edilizio. In queste ore si dibatte sull’articolo 25 del decreto Genova, approvato nel 2018 dal primo governo Conte, sostenuto da M5S e Lega. Quello difu o no L'articolo proviene da.it.

Fdi rimette in pista, ovviamente, gli uscenti Edmondo Cirielli e Antonio(a Salerno) mentre ... Sicuro, nel collegio del Senato Bacoli - Pozzuoli -verrà ricandidato l'uscente Domenico De ...Fdi rimette in pista, ovviamente, gli uscenti Edmondo Cirielli e Antonio(a Salerno) mentre ... Sicuro, nel collegio del Senato Bacoli - Pozzuoli -verrà ricandidato l'uscente Domenico De ...Ischia, l'intervista al senatore Antonio Iannone (FdI) di iNews24: "Non ci si può meravigliare delle tragedie se non si prevengono".Stampa“Da troppo tempo diciamo che la Campania versa in una condizione di grandissima fragilità che la espone a tragedie come quella di oggi ad Ischia. Non si può più aspettare, bisogna intervenire pe ...