Il Napoli torna ad allenarsi | Insigne fa visita agli azzurri

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMattinata di allenamento all’SSC Konami Training Center. Il gruppo si è ritrovato stamattina e dopo una prima fase di attivazione in palestra la squadra si è spostata sul campo 1 dove ha svolto lavoro di potenza aerobica, possesso palla e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Kvaratskhelia ha svolto l’intera seduta in gruppo. Nel corso della mattinata c’è stata inoltre la graditadi Lorenzoche si è intrattenuto con il mister e la squadra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

