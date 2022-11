Gravina | la Figc non fa sconti a nessuno

Così, a margine del convegno "Calcio & Welfare" a Napoli, il presidente dellaGabrieleha commentato il procedimento in corso sulla Juventus e la pressione di molti tifosi nel Paese sui ..., le parole del Presidentesulla Juve: "Non facciamo un linciaggio in piazza, il tema può riguardare anche altri soggetti". Il L'articolosulla Juve: "Nessun linciaggio, può riguardare anche altri" proviene da True ...Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commentando a margine del convegno "Calcio & Welfare" a Napoli il procedimento in corso sulla Juventus e la pressione di molti tifosi nel Paese ...Il presidente della FIGC Gabriele Gravina a margine del convegno ‘Calcio & Welfare’ ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dall’ANSA. “Juventus Se vogliamo andare sul linciaggio di piazza non è ...