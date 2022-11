Finery Markets raises $5 5 million seed round to accelerate institutional crypto adoption

(Di mercoledì 30 novembre 2022) LIMASSOL, Cyprus, Nov. 30, 2022 /PRNewswire/, a leading multi-dealer electronic marketplace forparticipants and a trading solutions provider for, announced a $5.5fundingtoday. The fundingwas the first time the company received outside funding. Thewas co-led by G1 Ventures, gumis and Shima Capital. Investors including Communitas Capital, DV Chain, GravityX, Unlimint, Daedalus Angels, oneAlpha, Floating Point Group and other industry leaders also joined the. Konstantin Shulga, co-founder and CEO ofsaid: "Running the first multilateral ...

Italiaambiente

Una recente indagine condotta da PWC in collaborazione conper il Crypto Trading Report 2022 ha mostrato che oltre il 65% dei partecipanti non è soddisfatto della propria attuale ...Una recente indagine condotta da PWC in collaborazione conper il Crypto Trading Report 2022 ha mostrato che oltre il 65% dei partecipanti non è soddisfatto della propria attuale ... Antinori espande la propria presenza in Piemonte Finery Markets, a leading multi-dealer electronic marketplace for institutional participants and a trading solutions provider for crypto markets, announced a $5.5 million seed funding round today.Zhihu Inc. ("Zhihu" or the "Company") , the operator of Zhihu, a leading online content community in China, today announced its unaudited financial results for the quarter ended September 30, 2022.