Ferrara | “Juve rischia retrocessione | caso Osimhen totalmente diverso”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Lapunti di penalizzazione o addirittura lacon l’applicazione dell’articolo 31, c’è chi tira in ballo anche. In questi giorni infuria la tempesta intorno al mondo della. Le dimissioni del Cda sono state un fulmine a ciel sereno, che fanno comprendere la gravità della questione alimentata dall’indagine della Procura di Torino. Fatture gonfiate, falso in bilancio e procuratore pagati in maniera non proprio consona. Ma addirittura ci sarebbero nuove accuse in arrivo per i dirigenti bianconeri. Tutto ancora da verificare con un processo, sia chiaro, ma è evidente che c’è qualcosa di scottante, altrimenti non si sarebbe arrivati alla decisione delle dimissioni. Per lantus si parla anche di...