Davide Rebellin | una vita per il ciclismo

Today.it

Ma a carico di , e dell'azienda di trasporti Rtr in cui l'investitore difigura come capo ufficio, è già iniziata la gogna sul web. In un'epoca in cui la reputazione di un'impresa ...L'ex campione italiano di ciclismo è stato buttato giù dalla bicicletta e ucciso da un camion vicino a Vicenza. Il camionista era già stato condannato in Italia, a Foggia, nel 2001, per essere fuggito ... Davide Rebellin, le immagini dell'incidente: la bici è ridotta così La tragica morte di Davide Rebellin, il campione di ciclismo morto falciato da un tir pochi giorni fa, ha riportato in auge tutti i discorsi sull’esigenza di tutelare chi va in bicicletta. Ironia ...Carlo Rebellin si è precipitato sul luogo dell’incidente dopo che il fratello non gli rispondeva al telefono: «C’era la sua bici, anche se distrutta l’ho riconosciuta subito» ...