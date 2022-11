Arda Guler al Napoli | Giuntoli fa sul serio | è considerato un fenomeno

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Cristianovuole portare al, talento assoluto del calcio turco di proprietà del Fenerbahce. Ilè pronto partire per la Turchia, terra dove stanno esplodendo tanti giovani talenti. Cristianone segue almeno tre, tutti del Fenerbahce. Ma quello più interessante e su cui la società sarebbe disposta ad investire più che volentieri è. Il giovane attaccante ha nelle corde numeri incredibili, di alta scuola, che ha messo a disposizione del suo club già da quando aveva sedici anni. Ora di anni ne ha appena 17, ma di lui si parla come del Messi turco. Un paragone scomodo, ma che il giocatore riesce a sopportare mettendo a referto sempre ottime prestazioni, nonostante la giovanissima ...

C'è un'immagine che per giorni è stata la più postata dai tifosi turchi sui social:e Emirhan Ilkhan che se la ridono in allenamento, fieri della maglia che indossano. È quella rossa della nazionale, con la luna e le cinque stelle bianche in bella mostra all'altezza del ...La nuova pepitaè la nuova sensazione del calcio turco: 18 anni da compiere a febbraio, maglia numero 10 sulle spalle, 176 centimetri da sfoggiare dietro le punte o un po' più dietro, tre ... GAZZETTA - Napoli, occhi puntati su Arda Guler, sedicenne centrocampista del Fenerbahce Fenerbahçe'nin bu sezon hem basketbol hem de futboldaki performansini degerlendiren Saran, sari-lacivertli kulüpteki baskanlik hedefinden genç yetenek Arda Güler'e kadar birçok konuda dikkat çeken ...Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takim basina geçisiyle büyük çikis yakalayan Ismail Yüksek, dünya devlerinin radarina girdi. Inter, milli futbolcu için sari-lacivertlilere 10 milyon euro teklif etmeye ha ...