Angelo Pintus è diventato papà | l’annuncio del comico sui social

(Di mercoledì 30 novembre 2022)per la prima volta a 47 anni. Il, che si è fatto conoscere dal pubblico per la sua partecipazione a Colorado, ha dato personalmentesul suo profilocon un messaggio da cui traspare tutto il suo orgoglio: “Rafaél è arrivato, in una fresca mattinata di Novembre. Che felicità” – ha scritto. A corredo dello scatto lui ha messo un disegno che anni fa era stato realizzato dalla moglie, Michela Sturaro, in cui lei aveva ritratto quella che voleva potesse diventare la loro famiglia. Qui, infatti, i due erano presenti su una barchetta in formato stilizzato con un bambino al loro fianco. “Micky, amore mio, te lo ricordi questo disegno? Lo hai fatto tu anni fa. Sognavamo di essere io e te e con noi quel piccolo rompiballe di ...

