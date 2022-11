Al via il sistema di Difesa a corto raggio italiano

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Con la firma del contratto per la produzione dei sistemi diCamm-Er (Common anti-air modular missile – Extended range), fatta da Matteo Bisceglia, direttore di Occar-Ea e dall’amministratore delegato di Mbda Italia Lorenzo Mariani, alla presenza dell’Ammiraglio di Squadra Pier Federico Bisconti, Vice Direttore Nazionale degli Armamenti e Vice Segretario Generale della, prende il via la fase di realizzazione delle capacità diaerea aitaliane (Shorad, da short range air defence), mediante l’acquisizione di unmissilistico in due varianti: Maads (Modular Advance Anti-Air Systems) per l’Aeronautica Militare e Grifo per l’Esercito, entrambi comunque idonei a utilizzare missili Camm-Er, la cui efficacia è provata contro aeromobili da attacco, ...