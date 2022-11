WWE | L’infortunio al collo di Iyo Sky potrebbe non essere un work

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 29 novembre 2022) Fin dal suo ritorno in WWE, Iyo Sky ha avuto una buona parabola ascendente: la wrestler ha subito formato il Damage CTRL accanto a Bayley e Dakota Kai, ha vinto i Women’s Tag Team Championship e di recente ha preso parte al War Games match a Survivor Series. Proprio durante il match nell’ultimo Premium Live Event, la wrestler ha effettuato un brutto “bump” e a causa di questo, è possibile che abbia riportato un infortunio al. Gli aggiornamenti Durante l’ultima puntata di Raw, Sky ha preso parte a un segmento insieme al Damage CTRL pur essendo stata dichiarata non idonea a combattere. Come si può vedere dal video pubblicato dalla WWE, Becky Lynch è stata molto attenta a non colpire l’area infortunata e protetta dal collare: stando a quanto riportato da Dave Meltzer, la wrestler indossava il medesimo anche nel backstage:“Iyo aveva un collare protettivo ...