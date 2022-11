Università di Catania | Concorso per 3 Tecnologi II Livello

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 29 novembre 2022) L’diha indetto unPubblico per la ricerca di 3 Figure Professionali come Tecnologo di Secondo, si tratta di Personale che verrà indirizzato al Dipartimento di Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, appartenente alla categoria D. Per queste Posizioni viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno e determinato. Bando diSi avvisa che all'albo on-line dell'Ateneo, accessibile sul sito internet https://www.unict.it - sono pubblicati i seguenti bandi di selezione pubblica per l'assunzione didi secondo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso questo Ateneo: d.d. rep. n. 4040 del 10 novembre 2022 - selezione pubblica, per titoli ed ...