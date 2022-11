Ottone Lambiase | Tutor Consulting | “C’è ancora poca attenzione alla scelta dell’RSPP | ma aumentano controlli e sanzioni!”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – Nonostante gli obblighi, molti piccoli imprenditori tralasciano il discorso sicurezza perché costituisce un costo. Ma le sanzioni e la sospensione dell’attività costano molto di più, anche come danno d’immagine Nonostante la stretta suie l’inasprimento delle sanzioni previsti dal decreto legge entrato in vigore nel dicembre 2021, in Italia c’èconsapevolezza dell’importanza delle norme di sicurezza e prevenzione dei rischi sul posto di lavoro. A lanciare l’rme è, ingegnere e socio della, società di consulenza di Nichelino, alle porte di Torino che porta come esempio, in particolare, la figura, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. ...