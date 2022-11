Milan | Giroud non sbaglia un colpo in Qatar VIDEO

Se Oli rinnoverà con ilNon ne abbiamo parlato ma dai, io penso proprio che Olivier resti con noi anche nella prossima stagione'. Così Simon Kjaer su Olivieralla Gazzetta.it.Non ditemi che non va preso perchè nel Chelsea è una riserva: pensate ae a Tomori, allo scetticismo che ha accompagnato i loro arrivi e all'importanza che oggi ricoprono nel. A gennaio ...Olivier Giroud è carico dopo le reti contro l'Australia: l'attaccante francese del Milan segna sempre anche in allenamento (Instagram/@equipedefrance).Colpaccio in vista per il Milan, pronto a chiudere per l'arrivo del protagonista di Qatar 2022: che rinforzo in attacco.