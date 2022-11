Manovra | Galloni | “Il Governo semina incertezza”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 29 novembre 2022) IlMeloni ha definito la“coraggiosa”. Antonino, economista ed ex direttore generale del ministero del Lavoro, condivide il giudizio? “Assolutamente no. Si distingue per alcune misure che nell’ambito dell’economia in generaleno più incertezze che certezze per quello che riguarda, almeno, le cose più importanti, dal Superbonus 110% al cuneo fiscale”. Dal taglio del cuneo – meno due punti per i redditi fino a 35mila euro, meno tre per i redditi fino a 20mila euro – è stato calcolato che pochi spiccioli in più in busta paga ci saranno per gli stipendi bassi. Che ne pensa? “In questo caso è la montagna che partorisce il topolino. Il punto vero da affrontare è il problema previdenziale e della sostenibilità delle pensioni. E bisogna farlo con calcoli veri. Se così si procedesse si scoprirebbe ...