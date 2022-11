Jo la ribelle? Era proprio lei

Leggi su iodonna

«Nessun ragazzo poteva essere mio amico fino a che non l'avessi battuto in una gara di corsa, e lo stesso valeva per qualsiasi ragazza che rifiutasse di arrampicarsi sugli alberi o saltare steccati.» Suona familiare? Ricorda forse una certa Jo March, protagonista di Piccole Donne? Ebbene sì. Sono parole tratte dai ricordi d'infanzia di Louisa May Alcott, di cui ricorre oggi il 190° anniversario dalla nascita, avvenuta a Germantown, nei pressi di Philadelphia, Pennsylvania, il 29 novembre 1832. Louisa May Alcott, 190 anni di Jo March