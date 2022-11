Il Grande Fratello Vip va in onda giovedì 1 o lunedì 5 dicembre 2022? Data della prossima puntata

(Di martedì 29 novembre 2022) Tra amori che nascono, simpatie, strategie, discussioni e tante, forse troppe, polemiche, ilVip sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, che ognientra nelle case degli italiani. Quelli che da mesi, ormai, si stanno appassionando ai concorrenti, ai loro racconti di vita. Ma quando andrà inla, ora che il palinsesto per via dei Mondiali in Qatar è stato stravolto? Il GF VIP va inNiente doppio appuntamento settimanale con la casa più spiata d’Italia. Salvo cambiamenti del palinsesto, infatti, ladel GF VIP andrà in ...

Frecciatina a sorpresa di Sonia Bruganelli nei confronti di Giulia Salemi durante l'anteprima della diciannovesima puntata delVip . Alfonso Signorini stuzzica le due prime donne dello studio, ma entrambe rispondono alle provocazioni con un sorriso sornione. GF Vip, diretta 28 novembre: Ginevra Lamborghini ......Ethan formano una coppia di 'registi da Oscar', creatori di un cinema sofisticato e grottesco che conquista e divide. Scomparsi oggi: 1986 - Cary Grant: Lo sguardo più seducente del...Tutto pronto per la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it. Tutti i vipponi, tranne Alberto, sono rientrati dall'isolamento a causa ...Gf Vip 7, le anticipazioni della diciannovesima puntata: in arrivo “un incontro inaspettato con una ex Vippona” Questa sera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Gf Vip 7, il… Leggi ...