Gol di CR7 o Bruno Fernandes? Una nuova tecnologia spazza via ogni dubbio!

(Di martedì 29 novembre 2022) Niente nono gol ai Mondiali per Cristiano Ronaldo. La Fifa ha ufficialmente assegnato il gol dell’1-0 all’Uruguay a. La conferma è arrivata grazie ad una, la Connected Ball Technology. Questaè in grado, attraverso l’inserimento di un microchip nel pallone, di tracciare in maniera precisa quando un pallone viene colpito e da chi. Ronaldo Uruguay Qatar2022 Niente aggancio ad Eusebio come numero di gol ai Mondiali con la maglia del Portogallo, fermo a 9. CR7 e la sua nazionale hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale grazie alle due vittorie in altrettante partite nel girone. Ronaldo avrà a disposizione altre partite per prendersi l’ennesimo record. Matteo Gregori