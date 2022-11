Formula 1 | ufficiale l’addio di Binotto | chi al suo posto

(Di martedì 29 novembre 2022) Dopo le tante indiscrezioni è arrivata l’ufficialità: il team principal della Rossa ha rassegnato le proprie dimissioni, era in carica dal 2019 PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Mancava solamente l’ufficialità e ora è arrivata anche quella: Mattianon è più il team principal della Ferrari. La notizia è stata confermata dall’amministratore delegato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... proponendolo in alternativa alla nuovadi flessibilità in uscita inserita nella Manovra ... Bisogna aspettare testoe provvedimenti attuativi per capire con precisione con viene ......a realizzare la Porsche 919 Evo di Le Mans e ha seguito diversi progetti nel mondo della1. ... dunque, che attendere la prossima primavera quando la P900 farà il suo debutto. In quell'...All'approdo di Binotto sul ponte di comando, la Ferrari veniva da due stagioni consecutive concluse al secondo posto del Mondiale da Sebastian Vettel, traguardo (parziale) che la gestione terminata ...Dopo le tante indiscrezioni è arrivata l'ufficialità: il team principal della Rossa ha rassegnato le proprie dimissioni, era in carica dal 2019 ...