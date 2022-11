Firenze | al Teatro Verdi l’ORT con Thomas Guggeis e Claire Huangci

(Di martedì 29 novembre 2022) Per la Festa della Toscana sono in programma una prima esecuzione del brano di Renato Miani “Svuàl”, la “Quarta” di Beethoven e, con la pianista, il “Concerto per pianoforte e orchestra” di Clara Schuman. Replica a Figline giovedì 1 dicembre L'articolo proviene daPost.

Sono questi i ritratti che si potranno ammirare all'interno delcomunale Ebe Stignani (in ... Tutte le opere esposte sono state realizzate dagli studenti delle Accademie di Belle Arti di, ...Ma su quanto accaduto in questi anni trae Siena insorgono ieri gli esponenti di Italia ... "la giustizia doveva e deve essere il suo rifugio, e invece nelle sue parole è ildi una ...Da fine marzo la fresa potrà cominciare a scavare la doppia galleria. Il passante sotterraneo e la stazione Foster consentiranno di potenziare anche il traffico dei treni locali e regionali in perenne ...Per la Festa della Toscana sono in programma una prima esecuzione del brano di Renato Miani “Svuàl”, la “Quarta” di Beethoven e, con la pianista Claire Huangci, il “Concerto per pianoforte e orchestra ...