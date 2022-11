Cogl***? Myrta Merlino furiosa ferma la rissa lanciando la pubblicità

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) «Migliore non fare il cog**ne». E quandogli chiede di chiedere scusa, Candiani replica secco: «Vai a quel paese». Rischia di entrare nella piccola mitologia della tv trash italiana la maxi-di 2 minuti netti a L'aria che tira tra Gennaro Migliore, del Pd, e Stefano Candiani, della Lega. Una escalation verbale, con tanto di braccio che agevola il vaffa, quasi immotivata nella sua virulenza. A meno che tra i due politici non ci fossero delle liti pregresse, evidentemente ancora tutte da chiarire. Una resa dei conti, insomma, iniziata nella maniera più placida possibile. In studio a La7 si parla di Ischia, i toni sono pacati e seriosi. In collegamento, Candiani parla di «coperta corta», riferendosi ai pochi fondi da spendere per la messa in sicurezza del territorio. Migliore fa una battuta: «Se sono arrivati già alla ...